Детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью обвинили в терроризме еще одного чеха, 25-летнего Лукаша Н., который, по их словам, воевал за пророссийских боевиков на востоке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik N.

Злоумышленнику было чуть больше двадцати лет, когда, по словам следователей, он поехал на Донбасс.

Правоохранители "инициировали привлечение к ответственности одного человека за террористическое преступление в связи с конфликтом на востоке Украины", подтвердил информацию Мартин Белый из Генеральной прокуратуры.

"Это человек из Карловых Вар, который, вероятно, участвовала в боях против официальной украинской армии. Мы не будем разглашать подробную информацию, в частности способ его поездки на восток Украины", - добавил прокурор, добавив, что расследование находится на начальной стадии.

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"У детективов, которые занимаются этими делами, есть достаточно доказательств, поэтому они обвинили его", - добавил знакомый с делом источник. Мужчине грозит 12-20 лет за решеткой.

В войне на востоке Украины погибло несколько чешских граждан. Сейчас 25-летнему Лукашу Н., который, по словам следователей, воевал за боевиков во второй половине 2015 года, повезло в этом смысле - он вернулся домой и сейчас работает и живет со своей девушкой в ​​одной из муниципальных квартир в Карловых Варах.

В июле стало известно, что чешские следователи обвиняли в терроризме белоруса Алексея Ф., который долгое время живет в стране и тоже воевал против Украины на Донбассе.

Чешские правоохранители сейчас расследуют причастность около 20 граждан страны к участию в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.