Кіпр просить інші країни ЄС прийняти 5 тисяч шукачів притулку
Кіпр звернувся до Європейської комісії з проханням перемістити 5 тисяч шукачів притулку до інших країн ЄС, оскільки острівна держава зіштовхнулась з надмірним припливом мігрантів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
У листі, направленому в понеділок єврокомісару з питань міграції Дімітрісу Аврамопулосу та іншим членам ЄС, міністр внутрішніх справ Кіпру Константінос Петрідес розповів про серйозність міграційної ситуації на острові.
Він зазначив, що відсутність співпраці з боку сусідньої Туреччини ускладнює пошук розв’язання проблеми.
У листі Петрідес також закликав усі держави-члени "виконати свої зобов'язання щодо переселення 5 тисяч осіб з Кіпру".
У невеликій країні з населенням менш як 1 мільйон осіб різко зросла кількість шукачів притулку та мігрантів, що прибули на острів протягом останніх двох років. Зараз на Кіпрі найбільша у ЄС кількість мігрантів на душу населення, які вперше звертаються за притулком.
Кіпр не брав участі у колишній схемі ЄС щодо перерозподілу біженців, які прибувають до берегів Італії та Греції, до інших країн ЄС. Але його прохання показує, що боротьба блоку з міграційною кризою, яка досягла піку в 2015 році, далека від завершення.