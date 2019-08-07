Кіпр просить інші країни ЄС прийняти 5 тисяч шукачів притулку

Кіпр звернувся до Європейської комісії з проханням перемістити 5 тисяч шукачів притулку до інших країн ЄС, оскільки острівна держава зіштовхнулась з надмірним припливом мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У листі, направленому в понеділок єврокомісару з питань міграції Дімітрісу Аврамопулосу та іншим членам ЄС, міністр внутрішніх справ Кіпру Константінос Петрідес розповів про серйозність міграційної ситуації на острові.

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Він зазначив, що відсутність співпраці з боку сусідньої Туреччини ускладнює пошук розв’язання проблеми.

У листі Петрідес також закликав усі держави-члени "виконати свої зобов'язання щодо переселення 5 тисяч осіб з Кіпру".

У невеликій країні з населенням менш як 1 мільйон осіб різко зросла кількість шукачів притулку та мігрантів, що прибули на острів протягом останніх двох років. Зараз на Кіпрі найбільша у ЄС кількість мігрантів на душу населення, які вперше звертаються за притулком.

Кіпр не брав участі у колишній схемі ЄС щодо перерозподілу біженців, які прибувають до берегів Італії та Греції, до інших країн ЄС. Але його прохання показує, що боротьба блоку з міграційною кризою, яка досягла піку в 2015 році, далека від завершення.