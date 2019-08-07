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Кипр просит другие страны ЕС принять 5000 искателей убежища

Среда, 7 августа 2019, 11:26

Кипр обратился в Европейскую комиссию с просьбой переместить 5000 искателей убежища в другие страны ЕС, поскольку островное государство столкнулось с чрезмерным притоком мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В письме, направленном в понедельник еврокомиссару по вопросам миграции Аврамопулос и другим членам ЕС, министр внутренних дел Кипра Константинос Петридес рассказал о серьезности миграционной ситуации на острове.

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Он отметил, что отсутствие сотрудничества со стороны соседней Турции затрудняет поиск решения проблемы.

В письме Петридес также призвал все государства-члены "выполнить свои обязательства по переселению 5000 человек с Кипра".

В небольшой стране с населением менее 1 млн человек резко возросло количество искателей убежища и мигрантов, прибывших на остров в течение последних двух лет. Сейчас на Кипре наибольшее в ЕС количество мигрантов на душу населения, впервые обратившихся за убежищем.

Кипр не участвовал в прежней схеме ЕС по перераспределению беженцев, прибывающих к берегам Италии и Греции, в другие страны ЕС. Но его просьба показывает, что борьба блока с миграционным кризисом, достигшим пика в 2015 году, далека от завершения.

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Кипр мигранты
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