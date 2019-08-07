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Британія виходить із пан'європейської системи залізничних квитків Interrail

Середа, 7 серпня 2019, 14:44

Залізничні компанії Великої Британії більше не будуть частиною пан'європейської системи квитків Interrail.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Британська участь припиниться з січня наступного року. Квитки, куплені до кінця грудня, як і раніше будуть дійсні для поїздів у Британії, заявили в компанії Eurail, яка управляє системою.

Молоді британці, як і раніше, зможуть купити проїзний Interrail і подорожувати по Європі. Квитки Eurostar також як і раніше будуть включені в схему, пропонуючи мандрівникам стикування з Парижа, Брюсселя та Амстердама в Лондон.

За словами Eurail, знижки на поромні перевезення в Британію також збережуться.

Але оператори поїздів, що курсують в приватній пасажирської мережі Британії, вирішили припинити приймати квитки Interrail, які зазвичай пропонують безкоштовні поїздки на певну кількість днів і квитки зі знижкою для осіб віком до 27 років.

Система Interrail охоплює 25 країн ЄС, а також у Туреччину, Сербію, Боснію, Македонію, Чорногорію та Швейцарію.

Британія є частиною Interrail з 1973 року, в тому ж році вона вступила в ЄС. У Британії заявили, що таке рішення не пов'язане з Brexit, а є узгодженою політикою операторів британських залізниць.

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