Великобритания выходит из панъевропейской системы железнодорожных билетов Interrail

Железнодорожные компании Великобритании больше не будут частью панъевропейской системы билетов Interrail.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Британское участие прекратится с января следующего года. Билеты, купленные до конца декабря, по-прежнему будут действительны для поездов в Британии, заявили в компании Eurail, которая управляет системой.

Молодые британцы по-прежнему смогут купить проездной Interrail и путешествовать по Европе. Билеты Eurostar также по-прежнему будут включены в схему, предлагая путешественникам стыковки из Парижа, Брюсселя и Амстердама в Лондон.

По словам Eurail скидки на паромные перевозки в Великобританию также сохранятся.

Но операторы поездов, курсирующих в частной пассажирской сети Великобритании, решили прекратить принимать билеты Interrail, которые обычно предлагают бесплатные поездки на определенное количество дней и билеты со скидкой для лиц в возрасте до 27 лет.

Система Interrail охватывает 25 стран ЕС, а также Турцию, Сербию, Боснию, Македонию, Черногорию и Швейцарию.

Великобритания является частью Interrail с 1973 года, в том же году она вступила в ЕС. В Британии заявили, что такое решение не связано с Brexit, а является согласованной политикой операторов британских железных дорог.