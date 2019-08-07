У Молдові громадянство за інвестиції за рік отримали 6 осіб

Молдова отримала 545 тисяч євро в результаті надання громадянства за інвестиції. Від моменту запуску програми громадянство отримали шестеро людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

У компанії Henley & Partners, яка займається просуванням програми, заявили, що "вже намічені проєкти, які дозволять залучити більше 400 млн євро прямих іноземних інвестицій в Молдову і приведуть до створення 10 тисяч нових робочих місць в республіці".

31 липня парламент Молдови ввів мораторій на видачу громадянства Молдови в обмін на інвестиції. Відповідно до законопроєкту, на чотири місяці вводиться мораторій на прийом нових заявок. Далі мораторій можна подовжити максимум на два місяці.

При цьому вже отримані заявки розглянуть в звичайному порядку. Всього до введення мораторію було прийнято 34 заявки.

Програма, розпочата у липні 2018 року, передбачає, що іноземець може отримати громадянство Молдови, якщо перерахує до Фонду довгострокового розвитку країни мінімум 100 тисяч євро або мінімум 250 тисяч євро в стратегічно важливу сферу бізнесу.

Влада розраховували за перші п'ять років дії програми залучити таким чином 1,3 млрд євро.