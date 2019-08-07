В Молдове гражданство за инвестиции за год получили шесть человек

Молдова получила 545 тыс. евро в результате предоставления гражданства за инвестиции. С момента запуска программы гражданство получили шесть человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

В компании Henley & Partners, которая занимается продвижением программы, заявили, что "уже намечены проекты, которые позволят привлечь больше 400 млн евро прямых иностранных инвестиций в Молдову и приведут к созданию 10 тысяч новых рабочих мест в республике".

31 июля парламент Молдовы ввел мораторий на выдачу гражданства Молдовы в обмен на инвестиции. Согласно законопроекту, на четыре месяца вводится мораторий на прием новых заявок. Далее мораторий можно продлить максимум на два месяца.

При этом уже полученные заявки рассмотрят в обычном порядке. Всего до введения моратория было принято 34 заявки.

Программа, начатая в июле 2018 года, предусматривает, что иностранец может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития страны минимум 100 тыс. евро или минимум 250 тыс. евро в стратегически важную сферу бизнеса.

Власти рассчитывали за первые пять лет действия программы привлечь таким образом 1,3 млрд евро.