Президент Литви затвердив склад нового уряду з заміною трьох міністрів

Президент Литви Гітанас Науседа затвердив новий склад уряду, в якому замінили трьох міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

На місце міністра транспорту і комунікацій замість Рокаса Масюліса призначений представник Виборчої акції поляків Литви Ярослав Наркевич, на посаду глави міністерства внутрішніх справ замість Еймутіса Місюнаса призначена також представниця поляків Рита Тамашюнене, а Гедрюса Сурпліса на посаді глави міністерства сільського господарства змінить член Сейму Андрюс Паленіс.

Оскільки змінився більш ніж один міністр, уряд повинен буде пройти процедуру довіри у Сеймі Литви.

На початку липня була створена нова правляча коаліція. Договір про співпрацю підписали Литовський союз селян і "зелених" (ЛСКЗ, "селяни"), Литовська соціал-демократична партія праці, Виборча акція поляків Литви - Союз християнських сімей і "Порядок і справедливість".

Саулюс Скверняліс був знову призначений прем'єром в кінці липня після процедури повернення повноважень у зв'язку з присягою нового президента Литви.