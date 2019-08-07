Президент Литвы утвердил состав нового правительства с заменой трех министров

Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил новый состав правительства, в котором заменили трех министров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

На место министра транспорта и коммуникаций вместо Рокас Масюлиса назначен представитель Избирательной акции поляков Литвы Ярослав Наркевич, на должность главы министерства внутренних дел вместо Эймутиса Мисюнаса предназначена также представительница поляков Рита Тамашюнене, а Гедрюса Сурплиса на посту главы министерства сельского хозяйства изменит член Сейма Андрюс Паленис.

Поскольку сменился более чем один министр, правительство должно будет пройти процедуру доверия в Сейме Литвы.

В начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "крестьяне"), Литовская социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей и "Порядок и справедливость".

Саулюс Сквернялис был вновь назначен премьером в конце июля после процедуры возврата полномочий в связи с присягой нового президента Литвы.