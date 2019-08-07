У Німеччині вилучили кокаїн на 350 млн євро – друга велика знахідка за останні тижні
Середа, 7 серпня 2019, 20:17
Митники в Гамбурзі виявили 1,5 тонни кокаїну на контейнеровозі, що прибув з Бразилії, невдовзі після найбільшого в історії Німеччини вилучення цього наркотику.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Митниця портового міста повідомила в середу, що нова партія була знайдена минулого тижня в контейнері з тютюновими коробками, завантаженими на судно в Ріо-Гранде.
Корабель прямував в Антверпен. 1575 пачок кокаїну були заховані в 64 спортивних сумках.
Митники оцінили вартість знахідки приблизно в 350 млн євро.
У п'ятницю Гамбурзька митниця оголосила, що минулого місяця вона вилучила 4,5 тонни кокаїну з контейнера, який прибув з Уругваю, оціночною вартістю у майже 1 млрд євро.
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