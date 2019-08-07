В Германии изъяли кокаин на 350 млн евро – вторая крупная находка за последние недели
Среда, 7 августа 2019, 20:17
Таможенники в Гамбурге обнаружили 1,5 тонны кокаина на контейнеровозе, прибывшем из Бразилии, вскоре после крупнейшего в истории Германии изъятия этого наркотика.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Таможня портового города сообщила в среду, что новая партия была найдена на прошлой неделе в контейнере с табачными коробками, загруженными на судно в Рио-Гранде.
Корабль направлялся в Антверпен. 1575 пачек кокаина были спрятаны в 64 спортивных сумках.
Таможенники оценили стоимость находки примерно в 350 млн евро.
В пятницу Гамбургская таможня объявила, что в прошлом месяце она изъяла 4,5 тонны кокаина из контейнера, который прибыл из Уругвая, оценочной стоимостью в почти 1 млрд евро.
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