Зеленський розповів Ердогану, що треба змусити РФ змінити поведінку

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що співпраця України і Туреччини з метою примусу Росії до поваги міжнародного права зможе змінити на краще ситуацію в регіоні Чорного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОПУ.



"Упевнений, що спільними діями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні та Криму на свою користь", - сказав Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у середу в Анкарі.



Зеленський розповів колезі про нові порушення прав людини і переслідування кримськотатарського народу на окупованому півострові.



"Ми разом обов'язково знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, поверне мир і стабільність в регіон, захистить права і свободи кримських татар, звільнить політв'язнів", - додав Зеленський.



Під час двосторонніх переговорів з Ердоганом Зеленський підняв питання безпеки судноплавства в Чорному і Азовському морях.

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Зеленський додав, що Україна разом з міжнародними партнерами "продовжує робити все можливе й неможливе для повернення миру на Донбас дипломатичним шляхом, а події останніх днів показали, хто насправді прагне закінчення війни".