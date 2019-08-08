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Під мерією шведського міста стався вибух

Четвер, 8 серпня 2019, 09:38

Під мерією шведського міста Ландскрона незабаром після 22:00 у середу пролунав вибух, що спричинило незначні пошкодження фасаду й розбиті вікна. В інциденті ніхто не постраждав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Торкілд Страндберг, ліберальний мер Ландскрони, розкритикував невідомих винуватців. "Незалежно від того, яка це будівля, ви наражаєте людей на небезпеку, ви порушуєте всі написані та неписані правила", - сказав він, додавши, що робота міської ради буде продовжуватися як звичайно у четвер.

 
Поліція біля ратуші в Ландскроні
TT

У Ландскроні, місті з понад 32 тисячами мешканців, цього літа сталося три спроби вбивства, а в центральній частині міста невідомі розмістили вибухівку.

Нагадаємо, одна людина отримала поранення від уламків внаслідок вибуху, який стався пізно 6 серпня біля входу до національної служби доходів Данії в Копенгагені.

У червні у шведському місті Лінчепінг, що за 174 км на південь від Стокгольма, пролунав сильний вибух неподалік житлових багатоквартирних будинків. 

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Швеція інциденти
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