Під мерією шведського міста стався вибух

Під мерією шведського міста Ландскрона незабаром після 22:00 у середу пролунав вибух, що спричинило незначні пошкодження фасаду й розбиті вікна. В інциденті ніхто не постраждав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Торкілд Страндберг, ліберальний мер Ландскрони, розкритикував невідомих винуватців. "Незалежно від того, яка це будівля, ви наражаєте людей на небезпеку, ви порушуєте всі написані та неписані правила", - сказав він, додавши, що робота міської ради буде продовжуватися як звичайно у четвер.

Поліція біля ратуші в Ландскроні TT

У Ландскроні, місті з понад 32 тисячами мешканців, цього літа сталося три спроби вбивства, а в центральній частині міста невідомі розмістили вибухівку.

Нагадаємо, одна людина отримала поранення від уламків внаслідок вибуху, який стався пізно 6 серпня біля входу до національної служби доходів Данії в Копенгагені.

У червні у шведському місті Лінчепінг, що за 174 км на південь від Стокгольма, пролунав сильний вибух неподалік житлових багатоквартирних будинків.