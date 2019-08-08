Возле мэрии шведского города произошел взрыв

Возле мэрии шведского города Ландскрона вскоре после 22:00 в среду прогремел взрыв, что повлекло незначительные повреждения фасада, разбиты окна. В инциденте никто не пострадал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Торкилд Страндберг, либеральный мэр Ландскрона, раскритиковал неизвестных виновников. "Независимо от того, какое это здание, вы подвергаете людей опасности, вы нарушаете все написанные и неписаные правила", - сказал он, добавив, что работа городского совета будет продолжаться как обычно в четверг.

Полиция возле ратуши в Ландскроне TT

В Ландскроне, городе с более 32 тысячами жителей, этим летом произошло три попытки убийства, а в центральной части города неизвестные разместили взрывчатку.

Напомним, один человек получил ранения от осколков при взрыве, который произошел поздно 6 августа у входа в национальной службы доходов Дании в Копенгагене.

В июне в шведском городе Линчепинг, что за 174 км к югу от Стокгольма, раздался сильный взрыв неподалеку жилых многоквартирных домов.