Молдова: "друзі Путіна" вимагають політичної угоди з проєвропейським блоком

У Молдові соціалісти вимагають від блоку ACUM найближчими тижнями підписати політичну угоду про співпрацю і просять колег по владній коаліції повідомити, на скількох депутатів може розраховувати коаліція.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Висловлюємо подив і жаль у зв'язку з тим, що окремі депутати і міністри, що представляють блок ACUM, виступають із заявами геополітичного й ідеологічного змісту, які можуть серйозно підірвати наші зусилля з консолідації суспільства і просування зваженої зовнішньої політики нашої держави", - написав у Facebook голова фракції Партії соціалістів в парламенті Влад Батринча.

Читайте також Прем’єрка Молдови восени здійснить візит в Москву

ПСРМ, за його словами, не може терпимо ставитися до таких дій. "Ми наполягаємо на негайному підписанні наступного тижня політичної угоди між ПСРМ і блоком ACUM, де будуть максимально чітко прописані завдання внутрішньої і зовнішньої політики країни, щоб в майбутньому виключити ситуації, що створюють великі ризики для всього процесу управління країною", - зазначив депутат.

Водночас Батринча зажадав пояснити, скільки депутатів має у своєму розпорядженні владна коаліція.

"Фракція ПСРМ, незважаючи на деякі внутрішні розбіжності з багатьох тем, позначених урядом і партнерами з блоку ACUM, залишається монолітною і підтримує парламентську більшість голосами всіх своїх 35 депутатів. Було б добре, щоб і в блоці ACUM виступали з єдиною позицією, бо ми часто бачимо саботування деяких важливих рішень, що ухвалюються при наявності консенсусу між головами партій, які взяли на себе відповідальність за керівництво країною", - додав Батринча.

Читайте детальніше у статті: "До Європи з Додоном: куди заведе Молдову коаліція з друзями Путіна".