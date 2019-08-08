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Німці все більше п’ють безалкогольне пиво

Четвер, 8 серпня 2019, 12:22

Безалкогольне пиво набуває все більшої популярності у Німеччині.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією із дослідження ринку Nielsen, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Безалкогольне пиво і пивні суміші зайняли 6,5% ринку в минулому році в порівнянні з 2,7% 11 років тому.

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"Безалкогольне пиво — це єдиний сорт пива, який щорічно збільшує свою частку протягом останніх 10 років", - каже Маркус Штробль з компанії Nielsen.

Споживання пива в Німеччині зараз складає близько 5 літрів на душу населення, у порівнянні з менш ніж 4 літрами п'ять років тому. Це дані з роздрібної торгівлі і не включають пиво, спожите в пабах, клубах і ресторанах.

До 2000 року основними споживачами були водії транспортних засобів, тепер причини споживання безалкогольного пива значно розширилися.

Останнім часом безалкогольне пиво, змішане з фруктовою газованою водою або лимонадом, розглядається як альтернатива безалкогольним напоям.

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Німеччина
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