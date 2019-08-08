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Британський корабель супроводжував патрульний корвет РФ у Ла-Манші

Четвер, 8 серпня 2019, 12:58

Патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії був відправлений для супроводу російського корвета в Ла-Манші.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті британського флоту.

Британський корабель HMS Forth днями повернувся у британські води після свого першого візиту в закордонний порт і відразу був відправлений для супроводу російського корабля "Васілій Биков".

 

"HMS Forth залишив Гібралтар 31 липня, після чого швидко вирушив на північ і провів важкі погодні випробування. Потім він відправився на зустріч з "Васілієм Биковим", коли судно йшло з Північного моря", - йдеться в повідомленні.

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"Васілій Биков" - російський патрульний корабель проекту 22160. Він призначений для несення патрульної служби у відкритих і закритих морях, охорони кораблів при проході в міжнародних водах.

Корабель увійшов до складу ВМФ Росії в грудні 2018 року.

Корвет озброєний 76 мм гарматою і вісьмома переносними зенітними ракетними комплексами "Ігла". На його борту також базуються вертоліт і кілька безпілотних літальних апаратів. Цей корабель вперше пройшов через Ла-Манш.

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