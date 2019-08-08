Высокое потребление мяса на Западе способствует глобальному потеплению – эксперты ООН

Эксперты ООН считают, что высокий уровень потребления мяса и молочных продуктов на Западе способствует глобальному потеплению, а переход на растительную диету мог бы помочь в борьбе с изменением климата.

Об этом говорится в большом отчете межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Эксперты не стали явно призывать людей становиться веганами или вегетарианцами. Но они отметили, что больше людей можно прокормить, используя меньше земли, если люди будут есть меньше мяса.

"Мы не говорим людям прекратить есть мясо. В некоторых местах у людей нет другого выбора. Но очевидно, что на Западе мы едим его слишком много", - сказал профессор Пит Смит, ученый-эколог из Абердинского университета в Великобритании.

В отчете, который обсуждался в Швейцарии, содержится призыв к решительным действиям по предотвращению повреждения почвы и опустынивания, которые способствуют изменению климата.

Изменение климата может иметь опасные последствия для производства продуктов питания. Повышение температуры, увеличение количества осадков и более экстремальные погодные явления будут влиять на урожай и животноводство.

Производство продуктов также способствует глобальному потеплению. Сельское хозяйство вместе с лесным хозяйством составляет около четверти выбросов парниковых газов. Выращивание скота способствует глобальному потеплению из-за газа метана, который производят животные, а также в результате вырубки лесов, например, для расширения пастбищ.