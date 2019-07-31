Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Комітет Сенату США розгляне законопроєкт про "санкції з пекла" проти РФ

Угорщина виправдовує дозвіл транзиту військової техніки РФ повітрям

Комітет Сенату США схвалив проєкт санкцій проти "Північного потоку-2"

Грузія: курс ларі досяг загрозливого показника






Албанію сколихнув землетрус магнітудою 4,7

Середа, 31 липня 2019, 19:10

Албанська влада заявила, що землетрус попередньою магнітудою 4,7 сколихнув південний схід країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Міністерство оборони повідомляє про відсутність травмувань чи матеріальних збитків.

Читайте також
Імпічмент і гроші від наркотрафіку: чим загрожує політична криза в Албанії

Інститут геознавства, енергетики, води та довкілля заявив, що землетрус стався за 10 кілометрів від міста Корча, за 170 кілометрів на південний схід від столиці, Тірани, о 16:21 за київським часом.

Розташована вздовж Адріатичного та Іонічного морів, Албанія є частиною схильної до землетрусів місцевості. У країні реєструють землетруси кожні кілька днів, хоча більшість не відчувається.

Четверо людей постраждали під час землетрусу в Корчі в червні.

31 липня вранці землетрус сколихнув також грецький острів Крит.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Албанія стихійні лиха
powered by lun.ua