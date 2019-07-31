Албанію сколихнув землетрус магнітудою 4,7

Албанська влада заявила, що землетрус попередньою магнітудою 4,7 сколихнув південний схід країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Міністерство оборони повідомляє про відсутність травмувань чи матеріальних збитків.

Інститут геознавства, енергетики, води та довкілля заявив, що землетрус стався за 10 кілометрів від міста Корча, за 170 кілометрів на південний схід від столиці, Тірани, о 16:21 за київським часом.

Розташована вздовж Адріатичного та Іонічного морів, Албанія є частиною схильної до землетрусів місцевості. У країні реєструють землетруси кожні кілька днів, хоча більшість не відчувається.

Четверо людей постраждали під час землетрусу в Корчі в червні.

31 липня вранці землетрус сколихнув також грецький острів Крит.