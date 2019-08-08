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Прага скасувала традиційний феєрверк на Новий рік

Четвер, 8 серпня 2019, 15:26

Прага вирішила відмовитись від традиційного новорічного феєрверку та замінить його відеомаппінгом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

 "Це корисний крок не тільки для всіх жителів столиці, чутливих до надзвичайного шуму, але й для тварин, які щороку переживають непотрібний стрес. Я вірю, що нова форма новорічного святкування всім сподобається, і я радий, що учасники коаліції одностайні щодо неї", - заявив член міської ради Ян Хабр.

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Про можливе скасування феєрверку вже йшлося на початку року, проте тільки тепер міська рада Праги одноголосно ухвалила рішення.

Раніше як альтернативу феєрверку розглядали лазерне і світлове шоу з використанням дронів.

Одним із місць, де можуть проводити відеомаппінг, розглядають Вацлавську площу. Новорічний показ повинен коштувати не більше 2 млн крон.

Останній 11-хвилинний феєрверк, присвячений 30-ій річниці Оксамитової революції, коштував місту 1,7 мільйона крон.

Відеомаппінг — це вид візуального мистецтва, під час якого зображення проектується на стіни будинків у форматі 3D, але також на будь-який інший відкритий простір.

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