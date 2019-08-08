Прага отменила традиционный фейерверк на Новый год

Прага решила отказаться от традиционного новогоднего фейерверка и заменит его видеомаппингом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

"Это полезный шаг не только для всех жителей столицы, чувствительных к чрезвычайному шуму, но и для животных, которые ежегодно переживают ненужный стресс. Я верю, что новая форма новогоднего празднования всем понравится, и я рад, что участники коалиции единодушно за нее", - заявил член городского совета Ян Хабр.

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О возможной отмене фейерверка уже говорилось в начале года, однако только теперь городской совет Праги единогласно принял решение.

Ранее в качестве альтернативы фейерверка рассматривали лазерное и световое шоу с использованием беспилотников.

Одним из мест, где могут проводить видеомаппинг, рассматривают Вацлавскую площадь. Новогодний показ должен стоить не более 2 млн крон.

Последний 11-минутный фейерверк, посвященный тридцатой годовщине Бархатной революции, стоил городу 1,7 миллиона крон.

Видеомаппинг — это вид визуального искусства, во время которого изображение проецируется на стены домов в формате 3D, но также на любое другое открытое пространство.