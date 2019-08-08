Джонсон оголосить вибори тільки після Brexit, якщо депутати оголосять вотум недовіри - ЗМІ
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосить дострокові вибори в найближчі дні після Brexit, якщо парламент проголосує за вотум недовіри його уряду.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times з посиланням на джерела в офісі прем'єр.
Помічники Джонсона очікують, що британські депутати спробують провести голосування за довіру незабаром після того, як парламент повернеться з літніх канікул.
"Ми не можемо зупинити їхнє форсування виборів, але ми контролюємо розклад, тому ми встановимо дату після 31 жовтня", - сказав високопоставлений чиновник в офісі прем'єра.
"Якщо повинні бути загальні вибори, то це буде через кілька днів після 31 жовтня", - додав він.
Інший близький помічник Джонсона також не заперечував, що в разі необхідності вибори будуть проведені, але тільки в перші дні листопада.
Як відомо, Джонсон налаштований вивести країну з ЄС 31 жовтня – у тому числі без угоди з Брюсселем, реалізувавши сценарій "жорсткого" Brexit.
Чимало депутатів британського парламенту, у тому числі у його власній партії, виступають проти хаотичного Brexit, тож не виключено, що Палата громад може проголосувати за недовіру уряду Джонсона.