Джонсон объявит выборы только после Brexit, если депутаты объявят вотум недоверия - СМИ

Британский премьер-министр Борис Джонсон объявит досрочные выборы в ближайшие дни после Brexit, если парламент проголосует за вотум недоверия его правительству.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в офисе премьер.

Помощники Джонсона ожидают, что британские депутаты попытаются провести голосование за доверие вскоре после того, как парламент вернется с летних каникул.

"Мы не можем остановить их форсирование выборов, но мы контролируем расписание, поэтому мы установим дату после 31 октября", - сказал высокопоставленный чиновник в офисе премьера.

"Если должны быть всеобщие выборы, то это будет через несколько дней после 31 октября", - добавил он.

Другой близкий помощник Джонсона также не отрицал, что в случае необходимости выборы будут проведены в первые дни ноября.

Как известно, Джонсон настроен вывести страну из ЕС 31 октября - в том числе без соглашения с Брюсселем, реализовав сценарий "жесткого" Brexit.

Многие депутаты британского парламента, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона.