Німецька пенсіонерка розбила на парковці 10 автомобілів

У німецькому місті Магдебург пенсіонерка влаштувала ДТП на парковці, намагаючись поставити свій автомобіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Volksstimme.

75-річна жінка намагалася припаркувати свій автомобіль Mazda на паркувальному місці. Під час маневрування вона вдарила два транспортні засоби, між якими намагалася поставити своє авто, та пошкодила їх.

Після цього вона вирішила дати задній хід і врізалася у третій припаркований автомобіль. Вона знову поїхала вперед і знову вдарилася в автомобіль, який за інерцією вдарив ще дві машини.

Жінка знову намагалася виїхати, але через заблоковане рульове управління їздила лише по колу і продовжувала врізатися в машини.

У машині пенсіонерки спрацювали подушки безпеки і вона не отримала серйозних травм, після ДТП вона заявила, що не може згадати аварію.