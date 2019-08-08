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Немецкая пенсионерка разбила на парковке 10 автомобилей

Четверг, 8 августа 2019, 16:44

В немецком городе Магдебург пенсионерка устроила ДТП на парковке, пытаясь поставить свой автомобиль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Volksstimme.

75-летняя женщина пыталась припарковать свой автомобиль Mazda на парковке месте. Во время маневрирования она ударила два транспортных средства, между которыми пыталась поставить свое авто, и повредила их.

 

После этого она решила дать задний ход и врезалась в третий припаркованный автомобиль. Она снова поехала вперед и снова ударилась в автомобиль, который по инерции ударил еще две машины.

Женщина снова пыталась уехать, но из-за заблокированного рулевого управления ездила только по кругу и продолжала врезаться в машины.

 

В машине пенсионерки сработали подушки безопасности и она не получила серьезных травм, после ДТП она заявила, что не может вспомнить аварию.

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