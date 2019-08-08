Польський суд арештував більше 20 росіян і вірмен за бійки в Кракові

Суд постановив заарештувати 24 з 26 затриманих під час бійок в одному з торгових центрів у Кракові, більшість з них громадяни Росії чеченської національності і вірмени.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Суд відхилив два клопотання звинувачення про арешт через стан здоров'я підозрюваних та їх сімейний стан. Інші підозрювані проведуть наступні три місяці під арештом.

"Затриманим пред'явлені звинувачення в участі в діяльності організованого злочинного угруповання збройного характеру. Вони також звинувачуються в участі у бійці з іншою групою осіб. Всі затримані, за винятком одного, не визнають своєї провини, - сказав представник прокуратури.

Усім затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.