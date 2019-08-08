Польский суд арестовал более 20 россиян и армян за драки в Кракове

Суд постановил арестовать 24 из 26 задержанных во время драк в одном из торговых центров в Кракове, большинство из них граждане России чеченской национальности и армяне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

Суд отклонил два ходатайства обвинения об аресте за состояние здоровья подозреваемых и их семейное положение. Другие подозреваемые проведут следующие три месяца под арестом.

"Задержанным предъявлены обвинения в участии в деятельности организованной преступной группировки вооруженного характера. Они также обвиняются в участии в драке с другой группой лиц. Все задержанные, за исключением одного, не признают своей вины, - сказал представитель прокуратуры.

Всем задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.