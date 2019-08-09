Майже на 400 людей більше померло в Нідерландах під час недавньої рекордної спеки, ніж у звичайний літній тиждень.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Retuers, про це заявило національне агентство статистики CBS.

Загалом у Нідерландах загинуло 2964 людини протягом тижня, який розпочався 22 липня, що на 15% більше, ніж у звичайний тиждень у літній час.

Читайте також Спека в Нідерландах спричинила на 400 смертей більше, ніж у звичайний літній тиждень

Температурні рекорди обрушилися по всій Європі під час теплової хвилі кінця липня.

25 липня в Нідерландах температура вперше за часи спостережень перевищила 40 градусів за Цельсієм.

Близько 300 з 400 додаткових смертельних випадків трапилися серед людей віком від 80 років.

Більшість випадків загибелі сталася на сході Нідерландів, де температура була вищою, а теплова хвиля тривала довше, ніж в інших частинах країни.

Нідерланди мають загальну кількість населення близько 17 мільйонів.