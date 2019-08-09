Жара в Нидерландах вызвала на 400 смертей больше, чем в обычную летнюю неделю

Почти на 400 человек больше умерло в Нидерландах во время недавней рекордной жары, чем в обычную летнюю неделю.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Retuers, об этом заявило национальное агентство статистики CBS.

Всего в Нидерландах погибло 2964 человека в течение недели, начавшейся 22 июля, что на 15% больше, чем за обычную неделю в летнее время.

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Температурные рекорды отмечались по всей Европе во время тепловой волны конца июля.

25 июля в Нидерландах температура впервые за время наблюдений превысила 40 градусов по Цельсию.

Около 300 из 400 дополнительных смертельных случаев произошли среди людей в возрасте от 80 лет.

Большинство случаев гибели произошло на востоке Нидерландов, где температура была выше, а тепловая волна длилась дольше, чем в других частях страны.

Общая численность населения Нидерландов составляет около 17 млн человек.