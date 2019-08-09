Жара в Нидерландах вызвала на 400 смертей больше, чем в обычную летнюю неделю
Почти на 400 человек больше умерло в Нидерландах во время недавней рекордной жары, чем в обычную летнюю неделю.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Retuers, об этом заявило национальное агентство статистики CBS.
Всего в Нидерландах погибло 2964 человека в течение недели, начавшейся 22 июля, что на 15% больше, чем за обычную неделю в летнее время.
Температурные рекорды отмечались по всей Европе во время тепловой волны конца июля.
25 июля в Нидерландах температура впервые за время наблюдений превысила 40 градусов по Цельсию.
Около 300 из 400 дополнительных смертельных случаев произошли среди людей в возрасте от 80 лет.
Большинство случаев гибели произошло на востоке Нидерландов, где температура была выше, а тепловая волна длилась дольше, чем в других частях страны.
Общая численность населения Нидерландов составляет около 17 млн человек.