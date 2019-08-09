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Британским чиновникам из-за Brexit отменили летний отпуск

Пятница, 9 августа 2019, 10:18

Все специальные советники правительства Британии вынуждены отменить свой летний отпуск на фоне наращивания Даунинг-стрит подготовки к "жесткому" выходу из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Эдди Листер, один из старейших помощников премьер-министра Бориса Джонсона, разослал по электронной почте специальных советников в четверг вечером письмо, в котором объявил, что все ежегодные отпуска отменяются до 31 октября - дня, когда Джонсон пообещал выйти из ЕС.

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Те, кто уже совершил бронирования в соответствии со своими планами, получат компенсацию за потраченные средства.

По словам источников в британском правительстве, большинство высокопоставленных чиновников уже отменили свои планы на отпуск.

"Это серьезное время для страны. У нас всех есть невероятная привилегия иметь эти рабочие места, поэтому мы должны спокойно идти дальше", - сказал один из чиновников.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов вывести страну из ЕС 31 октября - независимо от того, будет ли достигнута договоренность о соглашении о Brexit.

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