Шведський міністр відповів євродепутатці PiS: хай займеться польськими злодіями

Міністр юстиції Швеції Морган Йохансон назвав "повною нісенітницею" слова депутатки Європарламенту від партії влади Польщі Беати Мазурек про те, що шведи нібито втікають до Польщі через іммігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

"Шведи тікають зі своєї країни, щоб знайти спокій та нормальність у Польщі", - написала член PiS Мазурек у своєму Twitter 5 серпня, викликавши бурхливу реакцію у шведських медіа.

За її словами, причинами "втечі" є: напади, посилення злочинності, зґвалтування, страх та "зони шаріату". І все це через мультикультуралізм та відкриті двері для іммігрантів, як стверджує Мазурек.

До свого твіту Мазурек прикріпила матеріал Nasz Dziennik про шведів, які подають заяви на реєстрацію в Польщі.

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"Це тотальна нісенітниця. Потік міграції йде у зворотному напрямку. Понад 8000 поляків емігрувало до Швеції у 2017-18 роках", - відповів Морган Йохансон.

"Це втричі більше, ніж загальна кількість шведів, які мешкають у Польщі. Депутату слід радше запитати, чому стільки поляків тікає з Польщі", - додав він.

Aftonbladet, посилаючись на дані шведського статистичного відомства, повідомляє, що за останні роки Швецію покинуло трохи більше 1000 поляків. Однак 3817 поляків емігрували до Швеції.

Йохансон також зазначив, що депутатці слід розібратися з проблемою польських викрадачів автомобілів, які діють у Швеції.

У серпні у Польщі трьом українцям, разом з поляками, висунули звинувачення за торгівлю краденими у Швеції авто.