Шведский министр ответил евродепутату PiS: пусть займется польскими ворами

Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон назвал "полной чушью" слова депутата Европарламента от партии власти Польши Беаты Мазурек о том, что шведы якобы бегут в Польшу из-за иммигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

"Шведы бегут из своей страны, чтобы найти покой и нормальность в Польше", - написала член PiS Мазурек в своем Twitter 5 августа, вызвав бурную реакцию в шведских СМИ.

По ее словам, причинами "бегства" являются: нападения, усиление преступности, изнасилования, страх и "зоны шариата". И все это из-за мультикультурализма и открытых дверей для иммигрантов, как утверждает Мазурек.

К своему твитту Мазурек прикрепила материал Nasz Dziennik о шведах, подающих заявления на регистрацию в Польше.

Читайте также Граждане ЕС назвали ключевые проблемы на уровне блока и страны

"Это полная ерунда. Поток миграции идет в обратном направлении. Более 8000 поляков эмигрировали в Швецию в 2017-18 годах", - ответил Морган Йохансон.

"Это втрое больше, чем общее количество шведов, проживающих в Польше. Депутату следует лучше спросить, почему столько поляков едут из Польши", - добавил он.

Aftonbladet, ссылаясь на данные шведского статистического ведомства, сообщает, что за последние годы Швецию покинуло чуть больше 1000 поляков. Однако 3817 поляков эмигрировали в Швецию.

Йохансон также отметил, что депутату следует разобраться с проблемой польских угонщиков автомобилей, которые действуют в Швеции.

В августе в Польше трем украинцам, вместе с поляками, были предъявлены обвинения в торговле крадеными в Швеции авто.