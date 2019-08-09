В Італії через сильну пожежу жителів просять не виходити з дому

У ніч на п’ятницю на складі в італійському місті Фаенца спалахнула сильна пожежа – чорний стовп диму видно за багато кілометрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

Зайнявся склад компанії Lotras у промисловому районі на околицях Фаенци, провінція Равенна. Пожежа супроводжується вибухами, вогонь випускає величезний стовп чорного диму, який видно здалеку.

На місці працюють сім пожежних команд з Фаенци, Равенни, Форлі та Болоньї. Карабінери та поліція втрутилися та закрили дорогу, щоб полегшити операцію з гасіння.

Місцева влада припускає: різкий чорний дим свідчить про згоряння пластмасових автомобільних деталей та аксесуарів, які зберігаються на складі.

Жителів Фаенци закликали зачинити вікна та двері й виходити на вулицю лише за крайньої потреби.

Через пожежу залізнична лінія Фаенца-Равенна-Лавеццола призупинила роботу та була замінена альтернативними автобусами. Причини загоряння наразі не відомі.