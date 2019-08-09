В Италии из-за сильного пожара жителей просят не выходить из дома

В ночь на пятницу на складе в итальянском городе Фаэнца вспыхнул сильный пожар - черный столб дыма виден за много километров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

Загорелся склад компании Lotras в промышленном районе в окрестностях Фаэнца, провинция Равенна. Пожар сопровождается взрывами, огонь выпускает огромный столб черного дыма, который виден издалека.

На месте работают семь пожарных команд с Фаэнцы, Равенны, Форли и Болоньи. Карабинеры и полиция вмешались и закрыли дорогу, чтобы облегчить операцию по тушению.

Местные власти предполагают: резкий черный дым свидетельствует о сгорании пластмассовых автомобильных деталей и аксессуаров, которые хранятся на складе.

Жителей Фаэнцы призвали закрыть окна и двери и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Из-за пожара железнодорожная линия Фаэнца-Равенна-Лавеццола приостановила работу и была заменена альтернативными автобусами. Причины возгорания пока не известны.