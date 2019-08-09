Невідомі з російським акцентом залякували родичів нідерландських військових – ЗМІ

Родичів і близьких військовослужбовців Нідерландів, які в 2017 році служили у місії НАТО, патрулюючи повітряний простір над країнами Балтики, залякували по телефону невідомі, які говорили англійською мовою з російським акцентом.

Про це повідомляє латвійський портал Delfi з посиланням на видання De Telegraaf, передає "Європейська правда".

"В той час, як у 2017 році нідерландські пілоти F-16 охороняли небо над Естонією, Латвією і Литвою, невідомі носії англійської мови з російським акцентом дзвонили їх партнерам додому. Вони ставили детальні питання про те, що робить їх партнер в країнах Балтії, що вони думають про це, і говорили, що буде краще, якщо вони припинять і повернуться додому",- пише газета.

Скільки людей зазнали телефонного залякування невідомо.

В інтерв'ю радіо NOS Radio 1 Journal експерт з питань оборони Дік Занде зазначив, що телефонні дзвінки, "швидше за все, з Росії", показують, наскільки вразливі системи зв'язку для російського шпигунства.

Читайте також Російські тролі вдають фанів Гаррі Поттера для маніпуляцій молоддю – The Times

"Нам також відомо про такі явища у військах, розміщених на території Литви. Їх регулярно переслідують тролі, що діють з російської території", - сказав експерт.

Телефонні дзвінки на домашні телефони почалися після того, як пілоти подзвонили додому, використовуючи свої телефони, пише De Telegraaf. В даний час солдатам в місії більше не дозволяється дзвонити додому через загальнодоступні мережі, а тільки з передплачених пристроїв з локальної SIM-карти.

Нідерланди зараз не беруть участь у повітряній місії НАТО в країнах Балтії. Разом з тим, 270 солдатів армії все ще є частиною батальйону НАТО, дислокованого в Литві.