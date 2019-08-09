Неизвестные с русским акцентом запугивали родственников нидерландских военных – СМИ

Родственников и близких военнослужащих Нидерландов, которые в 2017 году служили в миссии НАТО, патрулируя воздушное пространство над странами Балтики, запугивали по телефону неизвестные, которые говорили на английском языке с русским акцентом.

Об этом сообщает латвийский портал Delfi со ссылкой на издание De Telegraaf, передает "Европейская правда".

"В то время, как в 2017 году нидерландские пилоты F-16 охраняли небо над Эстонией, Латвией и Литвой, неизвестные носители английского языка с русским акцентом звонили их партнерам домой. Они задавали подробные вопросы о том, что делает их партнер в странах Балтии, что они думают об этом, и говорили, что будет лучше, если они перестанут и вернутся домой",- пишет газета.

Сколько людей подверглись телефонному запугиванию неизвестно.

В интервью радио NOS Radio 1 Journal эксперт по вопросам обороны Дик Занде отметил, что телефонные звонки, "скорее всего, из России", показывают, насколько уязвимы системы связи для российского шпионажа.

"Нам также известно о таких явлениях в войсках, размещенных на территории Литвы. Их регулярно преследуют тролли, действующие с российской территории", - сказал эксперт.

Телефонные звонки на домашние телефоны начались после того, как пилоты позвонили домой, используя свои телефоны, пишет De Telegraaf. В настоящее время солдатам в миссии больше не разрешается звонить домой через общедоступные сети, а только с предоплаченных устройств с локальной SIM-карты.

Нидерланды сейчас не участвуют в воздушной миссии НАТО в странах Балтии. Вместе с тем, 270 солдат армии все еще является частью батальона НАТО, дислоцированного в Литве.