Місія НАТО з патрулювання неба над країнами Балтії перейде до Чехії, Данії та Бельгії

З вересня і до кінця 2019 року охорону повітряного простору Литви, Латвії та Естонії здійснюватимуть ВПС Чеської Республіки, а також повітряні сили Данії та Бельгії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Завданням винищувачів JAS-39C Gripen ВПС Чехії стане підтримка боєготовності в рамках системи Північноатлантичного альянсу NATINAMDS.

"Охорона повітряного простору балтійських країн – це виконання наших союзницьких зобов'язань і підтвердження того, що ми є повноцінним і активним членом Північноатлантичного альянсу", – підкреслив міністр оборони Чехії Любомир Метнар.

Місія повітряної поліції НАТО була створена в 2004 році, коли Литва, Латвія і Естонія приєдналися до Альянсу.

У трьох балтійських держав немає власних активів із захисту повітряного руху, тому інші союзники забезпечують єдиний стандарт безпеки повітряного простору в усьому НАТО.