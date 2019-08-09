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Миссия НАТО по патрулированию неба над странами Балтии перейдет к Чехии, Дании и Бельгии

Пятница, 9 августа 2019, 15:54

С сентября и до конца 2019 года охрану воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии будут осуществлять ВВС Чешской Республики, а также воздушные силы Дании и Бельгии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Задачей истребителей JAS-39C Gripen ВВС Чехии станет поддержка боеготовности в рамках системы Североатлантического альянса NATINAMDS.

"Охрана воздушного пространства стран Балтии - это выполнение наших союзнических обязательств и подтверждение того, что мы являемся полноценным и активным членом Североатлантического альянса", - подчеркнул министр обороны Чехии Любомир Метнар.

Миссия воздушной полиции НАТО была создана в 2004 году, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Альянсу.

У трех балтийских государств нет собственных активов по защите воздушного движения, поэтому другие союзники обеспечивают единый стандарт безопасности воздушного пространства во всем НАТО.

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