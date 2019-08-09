Конституційний суд Іспанії повернув кориду на Майорку

На Майорці вперше за останні два роки відбудеться корида. Її проведення стало можливим після скасування Конституційним судом Іспанії заборони, ухваленої регіональним парламентом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Заборона була запроваджена у 2017 році, але суд скасував її, аргументувавши це тим, що бої биків є складовою частиною культурної спадщини Іспанії.

Один із підрозділів закону забороняв вбивати биків під час боїв. Захисники прав тварин назвали рішення суду "жахливим" і планують протестувати проти події.

Бій биків влаштують ввечері 9 серпня на честь 90-річчя арени "Coliseo Balear" у місті Пальма, в ньому візьмуть участь четверо відомих матадорів.

В Іспанії щороку досі проводяться сотні корид, але їхня кількість поступово падає. За межами Іспанії корида залишається популярною у південній Франції, Португалії та деяких країнах Південної Америки.

Зазначимо, що корида була заборонена не лише на Балеарських островах. Подібну заборону запровадив регіональний парламент Каталонії в 2010 році, але пізніше Конституційний суд анулював це рішення.