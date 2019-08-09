Конституционный суд Испании вернул корриду на Майорку

На Майорке впервые за последние два года состоится коррида. Ее проведение стало возможным после отмены Конституционным судом Испании запрета, принятого региональным парламентом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Запрет был введен в 2017 году, но суд отменил его, аргументировав это тем, что бои быков являются составной частью культурного наследия Испании.

Один из подразделов закона запрещал убивать быков во время боев. Защитники прав животных назвали решение суда "ужасным" и планируют протестовать.

Бой быков устроят вечером 9 августа в честь 90-летия арены "Coliseo Balear" в городе Пальма, в нем примут участие четверо известных матадоров.

В Испании до сих пор ежегодно проводятся сотни коррид, но их количество постепенно падает. За пределами Испании коррида остается популярной в южной Франции, Португалии и некоторых странах Южной Америки.

Отметим, что коррида была запрещена не только на Балеарских островах. Подобный запрет ввел региональный парламент Каталонии в 2010 году, но позже Конституционный суд аннулировал это решение.