Європол: 70 арештів в рамках операції проти торгівлі дітьми

70 осіб заарештовано в рамках загальноєвропейської операції по боротьбі з торгівлею неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва та трудової експлуатації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Європолу.

В операції, що проводилася Сполученим Королівством, взяли участь правоохоронні органи з 15 країн-членів ЄС, а також Ісландії та Швейцарії.

У період з 17 по 23 червня 2019 року було перевірено понад 127 тисяч осіб, 63 800 транспортних засобів та 1100 об'єктів. Правоохоронні органи провели обшук в приватній власності, комерційних установах, готелях, автобусах і залізничних станціях, поромних портах, аеропортах і прикордонних переходах.

В результаті операції 34 людини були заарештовані за торгівлю людьми та 36 осіб за інші злочини, такі як грабіж, розповсюдження матеріалів про сексуальну експлуатацію дітей і сприяння незаконній імміграції.

Правоохоронці виявили 206 потенційних жертв, 53 з яких були неповнолітніми.