Европол: 70 арестов в рамках операции против торговли детьми

70 человек арестованы в рамках общеевропейской операцию по борьбе с торговлей несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации, принудительного попрошайничества и трудовой эксплуатации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Европола.

В операции, проводимой Соединенным Королевством, приняли участие правоохранительные органы из 15 стран-членов ЕС, а также Исландии и Швейцарии.

В период с 17 по 23 июня 2019 года было проверено более 127 тысяч человек, 63 800 транспортных средств и 1100 объектов. Правоохранительные органы провели обыск в частной собственности, коммерческих учреждениях, гостиницах, автобусах и железнодорожных станциях, паромных портах, аэропортах и ​​пограничных переходах.

В результате операции 34 человека были арестованы за торговлю людьми и 36 человек за другие преступления, такие как грабеж, распространение материалов о сексуальной эксплуатации детей и содействие незаконной иммиграции.

Правоохранители выявили 206 потенциальных жертв, 53 из которых были несовершеннолетними.