Для Польщі Друга світова тривала до 1989 року – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда під час урочистої промови на відзначенні 80-річчя Другої світової війни нагадав про продовження нацистської окупації радянською та порівняв дії СРСР із нинішньою Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на он-лайн стенограму виступу польського президента на Onet.pl.

"Можна сказати, що в деякому сенсі Друга світова війна в контексті її політичних наслідків тривала до 1989 року. Для нас вона тривала набагато довше. Як можна говорити про перемогу, коли ти не живеш у справді суверенній країні", - заявив Дуда.

Президент Польщі висловив подяку західним союзникам, які підтримували країну під час і нацисткої, і радянської окупацій.

"Грузія в 2008 році, Україна в 2014 році. До цього дня тривають окупація, військовополонені та провокації. Ми повинні бути рішучими. Це наша відповідальність перед суспільствами Європи та світу за те, що ніколи більше не буде збройної агресії",- додав Дуда, закликавши зберегти санкції проти РФ.