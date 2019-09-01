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Для Польши Вторая мировая продолжалась до 1989 года - Дуда

Воскресенье, 1 сентября 2019, 14:35

Президент Польши Анджей Дуда во время торжественной речи на праздновании 80-летия Второй мировой войны напомнил о продлении нацистской оккупации советской и сравнил действия СССР с нынешней Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на он-лайн стенограмму выступления польского президента на Onet.pl.

"Можно сказать, что в некотором смысле Вторая мировая война в контексте ее политических последствий продолжалась до 1989 года. Для нас она продолжалась гораздо дольше. Как можно говорить о победе, когда ты не живешь в действительно суверенной стране ", - заявил Дуда.

Президент Польши выразил благодарность западным союзникам, которые поддерживали страну во время и нацисткой, и советской оккупации.

"Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. По сей день продолжаются оккупация, военнопленные и провокации. Мы должны быть решительными. Это наша ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии ", - добавил Дуда, призвав сохранить санкции против РФ.

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