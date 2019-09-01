Президент Німеччини  попросив у Польщі вибачення за Другу світову війну

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав скоєнні німцями воєнні злочини проти поляків та попросив у Польщі пробачення.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиданням на DW, слова вибачення Штайнмаєр сказав під час церемонії вшанування жертв Другої світової війни, що відбулася в польському місті Велюнь.

"Я схиляю голову перед жертвами нападу на Велюнь. Схиляю голову перед польськими жертвами німецького насильницького панування. І я прошу пробачення", - ці слова Штайнмаєр виголосив німецькою та польською мовами.

Щодо скоєного німцями під час Другої світової війни президент наголосив: "Ми ніколи не забуватимемо. Ми хочемо й будемо пам'ятати. І приймаємо ту відповідальність, яку дає нам наша історія". Згодом він додав, що відповідальність німців за Другу світову війну "не промине".

Водночас Штайнмаєр вказав на те, що попри всі жахіття історії Польща та Німеччина зуміли простягнути одна одній руку примирення. "Ми вкрай вдячні за цю простягнуту руку, за готовність Польщі спільно йти шляхом примирення", - сказав Штайнмаєр. Президент ФРН також наголосив, що Німеччина прагне йти цим шляхом примирення разом із Польщею.

Пам'ятний захід у місті Велюнь відбувся 1 вересня рано-вранці ще до сходу сонця. Крім Штайнмаєра, в ньому взяв також участь і президент Польщі Анджей Дуда. В своєму виступі Дуда наголосив, що "Друга світова війна змінила світ" і про це ніколи не можна забувати. Крім того, він подякував німецькому колезі, що той прибув у Велюнь та зазирнув правді в вічі.