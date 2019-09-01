Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершении немцами военные преступления против поляков и попросил прощения у Польши.

Как сообщает "Европейская правда" со посиданням на DW, слова извинения Штайнмайер сказал во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, состоялась в польском городе Велюнь.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения", - эти слова Штайнмайер произнес немецком и польском языках.

Относительно совершенного немцами во время Второй мировой войны президент Германии подчеркнул: "Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история". Впоследствии он добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну "не пройдет".

В то же время Штайнмайер указал на то, что несмотря на все ужасы истории Польша и Германия сумели протянуть друг другу руку примирения. "Мы крайне благодарны за эту протянутую руку, за готовность Польши совместно идти по пути примирения", - сказал Штайнмайер. Президент ФРГ также отметил, что Германия стремится идти по этому пути примирения вместе с Польшей.

Памятное мероприятие в городе Велюнь состоялся 1 сентября рано утром еще до восхода солнца. Кроме Штайнмайера, в нем принял также участие и президент Польши Анджей Дуда. В своем выступлении Дуда подчеркнул, что "Вторая мировая война изменила мир" и об этом никогда нельзя забывать. Кроме того, он поблагодарил немецкому коллеге, что тот прибыл в Велюнь и заглянул правде в глаза.