Экс-замглавы молдавской спецслужбы поместили под домашний арест на 30 дней

Бывшего заместителя главы Службы информации и безопасности Молдовы Александра Балтагу, задержанного по делу о высылке турецких учителей, поместили под домашний арест на 30 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Александра Балтагу задержали 6 сентября. Его подозревают в превышении служебных полномочий в связи с высылкой из Молдовы семи граждан Турции, сотрудников лицеев Orizont. Также фигурантом дела стала директор Бюро по миграции и беженцам Ольга Поалелунжь: ей запретили выезжать из страны.

Поводом для расследования стало то, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал ее виновной в нарушении прав семи высланных из страны граждан Турции, сотрудников сети молдо-турецких лицеев Orizont. Отметим, решение ЕСПЧ опубликовали еще 11 июня 2019 года.

Напомним, в сентябре 2018 года, из Молдовы выслали семерых сотрудников сети молдо-турецких лицеев Orizont. Их отправили чартерным рейсом, оплаченным из бюджета СИБ, в Турцию, где их сразу развезли по тюрьмам. Пятерым из них уже вынесли окончательные приговоры — от 6 до 12 лет тюрьмы, еще двое ждут решения суда за решеткой. Всех их обвинили в причастности к попытке совершить госпереворот в Турции в 2016 году. Все они в это время находились в Молдове.