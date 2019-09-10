Роботу парламенту Британії офіційно призупинено до 14 жовтня

Парламент Британії призупинив роботу на 5 тижнів за ініціативою уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

На засіданні, яке тривало далеко за північ, парламент ввів у дію закон про блокування Brexit без угоди в наступному місяці, наказав уряду опублікувати приватні повідомлення про свої плани щодо Brexit і відхилив заклик Джонсона щодо дострокових виборів, щоб вийти з політичного глухого кута.

Після цього роботу парламенту було призупинено на прохання уряду до 14 жовтня - радикальний крок, який дає Джонсону перепочинок від бунтівних законодавців.

Депутати звинувачували Джонсона в тому, що він навмисно ініціював таке тривале призупинення, щоб парламент не завадив йому вивести Британію з ЄС без угоди 31 жовтня.

Минулого тижня депутати встигли прийняли законопроєкт, що вимагає від глави уряду продовження терміну Brexit.

Спікер Палати громад Джон Берков висловив своє невдоволення призупиненням роботи парламенту, заявивши, що "це не стандартне або нормальне призупинення".

"Воно одне з найдовших за останні десятиліття і являє собою акт виконавчої влади", - сказав він.