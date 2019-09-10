Работа парламента Британии приостановлена до 14 октября

Парламент Британии приостановил работу на 5 недель по инициативе правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

На заседании, которое продолжалось далеко за полночь, парламент ввел в действие закон о блокировке Brexit без соглашения в следующем месяце, приказал правительству опубликовать частные сообщения о своих планах по Brexit и отклонил призыв Джонсона относительно досрочных выборов, чтобы выйти из политического тупика.

После этого работа парламента была приостановлена по просьбе правительства до 14 октября - радикальный шаг, который дает Джонсону передышку от мятежных законодателей.

Депутаты обвиняли Джонсона в том, что он намеренно инициировал такое длительное приостановление, чтобы парламент не помешал ему вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября.

На прошлой неделе депутаты успели приняли законопроект, требующий от главы правительства продления срока Brexit.

Спикер Палаты общин Джон Берков высказал свое недовольство приостановкой работы парламента, заявив, что "это не стандартное или нормальное приостановления".

"Оно одно из самых длинных за последние десятилетия и представляет собой акт исполнительной власти", - сказал он.