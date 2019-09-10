У найближчі 5-10 років Україна не отримає запрошення до ЄС – Яременко

Голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") вважає, що у найближчі 5-10 років Україна не отримає запрошення до ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда".

"Поки що, враховуючи кризовий стан в Європі, з точки зору існування їхньої єдності і консолідованості, вони не готові будуть відповідати найближчі 5-10 років на це запитання", - вважає Яременко.

За його словами, це дає Україні можливість спокійно переглянути, що ми хочемо за цей час досягнути, що ми можемо досягнути, що ми зобов’язані зробити, що не варто поспішати робити.

"В жодному разі, не переглядаючи наше бажання стати членом європейської сім’ї, не оскаржуючи в жодному разі нашу належність і географічну, і культурну до європейського континенту, в плані європейської інтеграції як політичного процесу, нам, так само як і з Радою Європи, треба видихнути, заспокоїтися і подумати, що ми можемо зробити", - сказав депутат.

Він наголосив, що одного лише бажання вступити до ЄС недостатньо.

"Реалії в тому, що тебе повинні туди запросити. Тебе повинні "хотіти" в тому союзі. Європейський союз найближчий час нас не хотітиме. Ми занадто великі для них і занадто проблемні, щоб нас абсорбувати у позитивний спосіб, щоб нас зробити частиною себе. Тому запрошення до членства у ЄС ми не отримаємо впродовж найближчих 5-10 років", - заявив він.

"Змінити ситуацію за цей час ми можемо", - додав Яременко.